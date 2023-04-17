Генштаб: на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. російські окупанти обороняються на Запорізькому та Херсонському напрямках, про це повідомили у Генштабі, передає УНН.
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"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється", - зазначили у Генштабі.
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За інформацією ЗСУ, впродовж доби ворог обстріляв понад 40 населених пунктів.
"Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Червоне, Чарівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Козацьке, Львове і Микільське Херсонської області, а також місто Херсон", - додали у Генеральному штабі ЗСУ.
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