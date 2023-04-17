Генштаб: на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется

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"На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется", - отметили в Генштабе.

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По информации ВСУ, за сутки враг обстрелял более 40 населенных пунктов.

"В течение суток обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них – Временка и Новополь Донецкой области; Красное, Чаривне, Орехов, Новопавловка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Казацкое, Львовское и Никольское Херсонской области, а также город Херсон", - добавили в Генеральном штабе ВСУ.

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