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Ворог за добу 20 разів атакував район Мар'їнки, активізував авіацію - Дмитрашківський

Ворог за добу 20 разів атакував район Мар'їнки, активізував авіацію - Дмитрашківський

Київ • УНН

 • 500397 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Минулої доби російські окупанти 20 разів атакували район Мар'їнки Донецької області. Ворог також активізував авіацію, вночі двічі атакував позиції МіГ-35, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"За вчора ворог 20 разів атакував позиції Мар'їнки, двічі вночі. Також ворог двічі змістився за межі Мар'їнки, але наші воїни були готові до даної ситуації й дали відсіч. Натомість активізувалася авіація ворога. За день ворог 15 разів підіймав свої літаки. Вночі працювала їх авіація, двічі вони атакували позиції Мар'їнки літаками МіГ-35. На щастя, обійшлося без втрат", - поінформував він.

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Дмитрашківський також повідомив з посиланням на представників розвідки, що з району Мар'їнки на відновлення було відведено два російські підрозділи десантників. Одни з них - 95-ий десантний полк, який зазнав втрат.

"Стало також відомо про переміщення двох колон з особовим складом у район Бердянська та Мелітополя. Ми контролюємо ситуацію, бачимо і чуємо все, що робить ворог. Я думаю, що найближчим часом ми почуємо інші новини стосовно цих колон", - сказав речник.

За словами речника, ворог продовжує створювати оборонні рубежі на Запорізькому напрямку, оскільки "дуже боїться" українського контрнаступу, що відомо з перехоплених розмов окупантів зі своїми родичами.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗС України 17 квітня повідомив, що російські окупанти обороняються на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Українські Національні Новини

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