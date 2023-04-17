Ворог за добу 20 разів атакував район Мар'їнки, активізував авіацію - Дмитрашківський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Минулої доби російські окупанти 20 разів атакували район Мар'їнки Донецької області. Ворог також активізував авіацію, вночі двічі атакував позиції МіГ-35, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"За вчора ворог 20 разів атакував позиції Мар'їнки, двічі вночі. Також ворог двічі змістився за межі Мар'їнки, але наші воїни були готові до даної ситуації й дали відсіч. Натомість активізувалася авіація ворога. За день ворог 15 разів підіймав свої літаки. Вночі працювала їх авіація, двічі вони атакували позиції Мар'їнки літаками МіГ-35. На щастя, обійшлося без втрат", - поінформував він.
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Дмитрашківський також повідомив з посиланням на представників розвідки, що з району Мар'їнки на відновлення було відведено два російські підрозділи десантників. Одни з них - 95-ий десантний полк, який зазнав втрат.
"Стало також відомо про переміщення двох колон з особовим складом у район Бердянська та Мелітополя. Ми контролюємо ситуацію, бачимо і чуємо все, що робить ворог. Я думаю, що найближчим часом ми почуємо інші новини стосовно цих колон", - сказав речник.
За словами речника, ворог продовжує створювати оборонні рубежі на Запорізькому напрямку, оскільки "дуже боїться" українського контрнаступу, що відомо з перехоплених розмов окупантів зі своїми родичами.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗС України 17 квітня повідомив, що російські окупанти обороняються на Запорізькому та Херсонському напрямках.