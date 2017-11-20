За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО один военный получил травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный получил боевое травмирования. Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"В результате вражеского обстрела на подступах к Авдеевки получил боевое травмирования один военнослужащий вооруженных сил Украины, был оперативно эвакуированы в военный мобильного госпиталя", - сообщил пресс-секретарь.
По его словам, в целом за прошедшие сутки противник провел 26 прицельных обстрелов позиций вооруженных сил Украины, военнослужащие ВС 16 раз открывали огонь из оружия, из не запрещенного минского договоренностями.
Как сообщал УНН, в военной части в зоне АТО погибли трое военнослужащих.