За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО один военный получил травмы

"В результате вражеского обстрела на подступах к Авдеевки получил боевое травмирования один военнослужащий вооруженных сил Украины, был оперативно эвакуированы в военный мобильного госпиталя", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, в целом за прошедшие сутки противник провел 26 прицельных обстрелов позиций вооруженных сил Украины, военнослужащие ВС 16 раз открывали огонь из оружия, из не запрещенного минского договоренностями.

Как сообщал УНН, в военной части в зоне АТО погибли трое военнослужащих.