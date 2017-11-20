Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні АТО один військовий отримав травмування

"Внаслідок ворожого обстрілу на підступах до Авдіївки отримав бойове травмування один військовослужбовець збройних сил України, його було оперативно евакуйовано до військового мобільного госпіталю", - повідомив речник.

За його словами, загалом минулої доби противник провів 26 прицільних обстрілів позицій збройних сил України, військовослужбовці ЗС 16 разів відкривали вогонь у відповідь із зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.

Як повідомляв УНН, у військовій частині в зоні АТО загинули троє військослужбовців.