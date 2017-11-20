Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні АТО один військовий отримав травмування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції один український військовий отримав бойове травмування. Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Внаслідок ворожого обстрілу на підступах до Авдіївки отримав бойове травмування один військовослужбовець збройних сил України, його було оперативно евакуйовано до військового мобільного госпіталю", - повідомив речник.
За його словами, загалом минулої доби противник провів 26 прицільних обстрілів позицій збройних сил України, військовослужбовці ЗС 16 разів відкривали вогонь у відповідь із зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.
Як повідомляв УНН, у військовій частині в зоні АТО загинули троє військослужбовців.