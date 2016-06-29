За прошедшие сутки в Украине произошло 210 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 210 пожаров, в результате которых погибли четыре человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
По информации ГСЧС, пострадали семь человек и девять человек удалось спасти.
В жилом секторе произошло 55 пожаров, в производственной сфере - восемь, в транспорте - восемь, остальные - 139.
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Всего с начала года произошло 26 тыс. 609 пожаров, погибло 855 человек.