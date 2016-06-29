Минулої доби в Україні сталося 210 пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. За минулу добу в Україні зафіксовано 210 пожеж, внаслідок яких загинули чотири особи. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
За інформацією ДСНС, постраждало сім людей і дев’ять осіб вдалося врятувати.
У житловому секторі сталось 55 пожеж, у виробничій сфері — вісім, у транспорті — вісім, інші — 139.
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Загалом з початку року сталось 26 тис. 609 пожеж, загинуло 855 осіб.