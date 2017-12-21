За прошедшие сутки в АТО погиб один украинский военный, еще 4 ранены

"Вчера в 11:00, в результате обстрела Каменки, погиб один наш военный. Еще 4 воинов получили ранения вблизи шахты Бутовка", - сообщил Мотузяник.

Так, по словам Мотузяника, всего в зоне АТО было зафиксировано 15 обстрелов позиций сил АТО, из них 3 на Луганском направлении, и 12 на Донецком. Украинский военным 6 раз приходилось открывать огонь.

Как сообщал УНН, Порошенко заявил, что принял решительные шаги по усилению украинской группировки на Донбассе.