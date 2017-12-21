Минулої доби в АТО загинув один український військовий, ще 4 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 український військовий, ще 4 поранені. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Вчора об 11 годині, внаслідок обстрілу Кам'янки, загинув один наш військовий. Ще 4 воїнів зазнали поранень поблизу шахти Бутівка", - повідомив Мотузяник.
Так, за словами Мотузяника, загалом в зоні АТО було зафіксовано 15 обстрілів позицій сил АТО, з них 3 на Луганському напрямку, та 12 на Донецькому. Українським військовим 6 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.
Як повідомляв УНН, Порошенко заявив, що прийняв рішучі кроки щодо посилення українського угруповання на Донбасі.