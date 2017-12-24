За прошедшие сутки в АТО один украинский военный погиб, еще один ранен

"К большому сожалению, несмотря на договоренности о прекращении огня, у нас есть потери - один погибший и один раненный. В районе Луганского вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего. Полтора часами позже, там же, в районе Луганского, во время минометного обстрела получил ранение один наш военный. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказал А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили три провокации.

Напомним, 23 декабря в полночь вступили в действие договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников.