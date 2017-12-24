Минулої доби в АТО один український військовий загинув, ще один поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції під Луганським внаслідок пострілу снайпера бойовиків один український військовий загинув, ще один був поранений під час мінометного обстрілу. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На превеликий жаль, попри домовленості про припинення вогню у нас є втрати — один загинув та один поранений. В районі Луганського ворожий снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця. Півтора годинами пізніше, там же, в районі Луганського, під час мінометного обстрілу отримав поранення один наш військовий. Стан його здоров’я оцінюється як задовільний”, — сказав О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики здійснили три провокації.
Нагадаємо, 23 грудня опівночі вступили в дію домовленості учасників контактної групи з врегулювання ситуації на сході України про перемир’я на Донбасі у період новорічних та різдвяних свят.