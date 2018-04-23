За прошедшие сутки украинские военные на Донбассе 20 раз открывали огонь

“Всего за прошедшие сутки, 22 апреля, зафиксировано 30 прицельных обстрелов наших оборонительных позиций со стороны российско-оккупационных войск. Украинские военнослужащие, в целях сохранения жизни и здоровья личного состава, 20 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение, не запрещенное минскими соглашениями”, — сказал Гуцуляк.

Также он подтвердил, что в результате вражеских обстрелов ни один защитник Украины не пострадал.

Как сообщал УНН, в конце апреля на Донбассе завершится антитеррористическая операция, и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.