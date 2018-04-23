Минулої доби українські військові на Донбасі 20 разів відкривали вогонь у відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 30 разів вели прицільний обстріл позицій сил АТО, через що українські військові були змушені 20 разів відкривати вогонь у відповідь. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник міністерства оборони України, Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Загалом протягом минулої доби, 22 квітня, зафіксовано 30 прицільних обстрілів наших оборонних позицій з боку російсько-окупаційних військ. Українські військовослужбовці, з метою збереження життя та здоров’я особового складу, 20 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння, не заборонене мінськими угодами”, — сказав Гуцуляк.
Також він підтвердив, що внаслідок ворожих обстрілів жоден захисник України не постраждав.
Як повідомляв УНН, наприкінці квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція, і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.