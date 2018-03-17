За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один военнослужащий ВСУ не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое. На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал.