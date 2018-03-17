Минулої доби у зоні АТО жоден український військовослужбовець не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели один обстріл опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден військовослужбовець ЗСУ не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке. На Донецькому напрямку упродовж доби зберігалася тиша”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Унаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав.