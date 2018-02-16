За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще один получил боевое травмирование
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 10 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник — получил боевое травмирование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, и продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения. Особенно активно сепаратисты действовали в тёмное время суток.
“На Донецком направлении эпицентром огневой напряжения стала приморская участок нашей обороны. В частности, противник активизировался неподалеку Водяного. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы. Здесь же враг вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. С минометов различных калибров захватчики обстреливали наши опорные пункты вокруг Павлополь, Чермалык и Широкино. Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы российские наемники применили по укреплениям у Тарамчук и шахты Бутовка”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
Также отмечается, что на Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП возле Луганского.
В общем, за минувшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов позиций сил АТО.
В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник — получил боевое травмирование.