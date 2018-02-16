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Минулої доби у зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще один отримав бойове травмування

Минулої доби у зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще один отримав бойове травмування

Київ • УНН

 • 8636 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 10 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню загинув один український військовослужбовець, ще один оборонець – отримав бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій, та продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди. Особливо активно сепаратисти діяли за темної пори доби.

“На Донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка нашої оборони. Зокрема, противник активізувався неподалік Водяного. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосували артилерійські установки калібру 122-мм та 120-мм міномети. Тут же ворог вів вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали наші опорні пункти довкола Павлополя, Чермалика і Широкіного. Окрім того, міномети калібру 82-мм та гранатомети російські найманці застосували по укріпленнях біля Тарамчука і шахти Бутівка”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Також зазначається, що на Луганському напрямку бойовики неодноразово вели вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП біля Луганського.

Загалом, минулої доби зафіксовано 10 прицільних обстрілів позицій сил АТО.

Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один оборонець — отримав бойове травмування.

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