За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, двое получили травмы. Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"К сожалению вследствие враждебного обстрела вблизи Авдеевки один военнослужащий вооруженных сил Украины получил ранения, не совместимое с жизнью. Еще 2 военнослужащих получили боевые травмы в результате выстрела из противотанкового ракетного комплекса в районе Орехово", - сообщил пресс-секретарь.
По его словам, пострадавшие своевременно доставлены в лечебные учреждения, состояние их здоровья удовлетворительное.
А.Лысенко отметил, что в целом за прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 27 обстрелов позиций ВС Украины по всей линии соприкосновения. Украинские военнослужащие 12 раз открывали огонь.