За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

"К сожалению вследствие враждебного обстрела вблизи Авдеевки один военнослужащий вооруженных сил Украины получил ранения, не совместимое с жизнью. Еще 2 военнослужащих получили боевые травмы в результате выстрела из противотанкового ракетного комплекса в районе Орехово", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, пострадавшие своевременно доставлены в лечебные учреждения, состояние их здоровья удовлетворительное.

А.Лысенко отметил, что в целом за прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 27 обстрелов позиций ВС Украины по всей линии соприкосновения. Украинские военнослужащие 12 раз открывали огонь.