Минулої доби у зоні АТО загинув один український військовий

"Нажаль внаслідок ворожого обстрілу поблизу Авдіївки один військовослужбовець збройних сил України отримав поранення, не сумісне з життям. Ще 2 військовослужбовців отримали бойові травмування внаслідок пострілу з протитанкового ракетного комплексу в районі Оріхового", - повідомив речник.

За його словами, постраждалих своєчасно доставлено до лікувальних закладів, стан їх здоров’я задовільний.

А.Лисенко зазначив, що загалом минулої доби російські окупаційні війська здійснили 27 обстрілів позицій ЗС України по всій лінії зіткнення. Українські військовослужбовці 12 разів відкривали вогонь у відповідь.