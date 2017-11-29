Минулої доби у зоні АТО загинув один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, двоє отримали травмування. Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Нажаль внаслідок ворожого обстрілу поблизу Авдіївки один військовослужбовець збройних сил України отримав поранення, не сумісне з життям. Ще 2 військовослужбовців отримали бойові травмування внаслідок пострілу з протитанкового ракетного комплексу в районі Оріхового", - повідомив речник.
За його словами, постраждалих своєчасно доставлено до лікувальних закладів, стан їх здоров’я задовільний.
А.Лисенко зазначив, що загалом минулої доби російські окупаційні війська здійснили 27 обстрілів позицій ЗС України по всій лінії зіткнення. Українські військовослужбовці 12 разів відкривали вогонь у відповідь.