За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение, еще один - боевое травмирование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 20 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранен один украинский защитник, еще один военнослужащий получил боевое травмирование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, и продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения.
“На Луганском направлении основная враждебная активность наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Луганского. У этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов. Также в этом районе противник применил минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарска и Троицкого. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Крымского. На других участках противник нарушал перемирие у Зализного, Малинового и Новоалександровки”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В сообщении также отмечается, что на Донецком направлении, по светлой время суток, сепаратисты провоцировали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчук.
В общем, за минувшие сутки зафиксировано 20 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
В результате вражеского огня ранен один украинский защитник, еще один военнослужащий получил боевое травмирование.