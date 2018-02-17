Минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, ще один отримав бойове травмування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 20 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранено одного українського захисника, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій, та продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди.
“На Луганському напрямку основна ворожа активність відбулася у районі Світлодарської дуги. Неодноразово зі 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Луганського. Біля цього прифронтового населеного пункту обстріли велися близько п’яти годин. Також у цьому районі противник застосував міномети різних калібрів та цілий арсенал піхотного озброєння на підступах до Світлодарська і Троїцького. Крім того, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали оборонців Кримського. На інших ділянках противник порушував перемир’я біля Залізного, Малинового і Новоолександрівки”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
У повідомленні також зазначається, що на Донецькому напрямку, за світлої пори доби, сепаратисти провокували українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука.
Загалом, минулої доби, зафіксовано 20 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.
Унаслідок ворожого вогню поранено одного українського військовослужбовця, ще один оборонець отримав бойове травмування.