За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, срывая договоренности Трёхсторонней контактной группы о прекращении огня, достигнутые накануне в Минске.
“На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы 82 калибра враг применил неподалеку Катериновки. В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. также с 82 мм минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Богдановка”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
Заа минувшие сутки, агрессор совершил 5 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Он был доставлен в военно-медицинского госпиталя и оказана необходимая медицинская помощь.