Минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, зриваючи домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, досягнуті напередодні у Мінську.

"На Луганському напрямку противник з гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населених пунктів Новгородське та Малинове. Крім цього, міномети 82 калібру ворог застосував неподалік Катеринівки. На Донеччині окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли українські опорні пункти поблизу Водяного. Також з 82 мм мінометів та гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Богданівки", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Загалом, минулої доби, агресор здійснив 5 обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Його було доправлено до військово-медичного госпіталю та надано необхідну медичну допомогу.

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