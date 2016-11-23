За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 27,5 тыс. человек

В общем КПВВ пересекло: "Майорское" - 6915 человек и 665 транспортных средств; "Марьинка" - 6805 человек и 1005 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5790 человек и 1220 транспортных средств; "Гнутово" - 4050 человек и 850 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3950 человек.

Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, кроме КПВВ "Марьинка". Он приостановил работу из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Террористы открыли огонь из стрелкового оружия в направлении контрольного поста в 8:00 утра. С целью сохранения жизни граждан и персонала пограничного ведомства пропускные операции временно приостановлено ", - сообщили в ГПСУ.