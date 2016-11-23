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Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 27,5 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло 27,5 тисяч осіб та 3,8 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 27,5 тис. осіб

Загалом КПВВ перетнуло: “Майорське” — 6915 осіб та 665 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6805 осіб та 1005 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5790 осіб та 1220 транспортних засобів; “Гнутове” — 4050 осіб та 850 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3950 осіб.

Усі контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі, окрім КПВВ “Мар’їнка”. Він призупинив роботу через обстріли з боку незаконних збройних формувань.

“Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку контрольного поста о 8 годині ранку. З метою збереження життя громадян та персоналу прикордонного відомства пропускні операції тимчасово призупинено”, — повідомили в ДПСУ.

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