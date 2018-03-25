За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 13 обстрелов позиций ВСУ - Минобороны

Так, по словам Прауты, все 13 обстрелов позиции ВСУ были прицельными, два обстрелы были зафиксированы на Луганском направлении и 11 - на Донецком. Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военный не погиб но не был травмирован.

Напомним, 23 марта в результате неосторожного обращения с боеприпасами на Донбассе погиб военный, еще один получил ранения. Пострадавшего бойца доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.