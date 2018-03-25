Минулої доби на Донбасі зафіксовано 13 обстрілів позицій ЗСУ – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів позицій Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута, передає УНН.
Так, за словами Праути, всі 13 обстрілів позиції ЗСУ були прицільними, два обстріли були зафіксовані на Луганському напрямку та 11 – на Донецькому. Внаслідок ворожих обстрілів жодний український військовий не загинув та не був травмований.
Нагадаємо, 23 березня внаслідок необережного поводження з боєприпасами на Донбасі загинув військовий, ще один зазнав поранення. Постраждалого бійця доставили до лікувального закладу та надали необхідну медичну допомогу. Триває з’ясування обставин інциденту.