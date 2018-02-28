За прошедшие сутки на Донбассе один украинский военный получил ранение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один военный Вооруженных сил Украины получил ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения", - сказал он.
Состояние здоровья бойца врачами оценивается как "средней тяжести".
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По словам представителя, за минувшие сутки все обстрелы позиций украинских военнослужащих прошли на Луганском направлении.
Враг открывал прицельный огонь 7 раз. В подавляющем большинстве случаев украинские защитники открывали адекватный огонь, применяя вооружение, не запрещенное минскими договоренностями.