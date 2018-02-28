Минулої доби на Донбасі один український військовий отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Внаслідок ворожих обстрілів один захисник України отримав поранення”, — сказав він.
Стан здоров’я бійця лікарями оцінюється як “середньої важкості”.
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За словами речника, минулої доби всі обстріли позицій українських військовослужбовців відбулись на Луганському напрямку.
Ворог відкривав прицільний вогонь 7 разів. У переважній більшості випадків українські захисники відкривали адекватний вогонь у відповідь, застосовуючи озброєння, не заборонене мінськими домовленостями.