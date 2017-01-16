За прошедшие сутки на дорогах Украины погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. За прошедшие сутки из-за осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.
За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы - 62.
В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 16 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В то же время, высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован во Львовской, Хмельницкой, Сумской и Николаевской областях.