Минулої доби на автошляхах України загинуло семеро осіб

За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули семеро громадян, травмовано — 62.

У відомстві також повідомили, що станом на 16 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Водночас, високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у Львівській Хмельницькій Сумській та Миколаївській областях.