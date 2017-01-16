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Минулої доби на автошляхах України загинуло семеро осіб

Минулої доби на автошляхах України загинуло семеро осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Минулої доби через ускладнені погодні умови та підвищену аварійну ситуацію на автошляхах України загинуло семеро людей. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України, передає УНН.

За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули семеро громадян, травмовано — 62.

У відомстві також повідомили, що станом на 16 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Водночас, високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у Львівській Хмельницькій Сумській та Миколаївській областях.

 

Українські Національні Новини

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