За прошедшие сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 35 тыс. человек

"Всего через КПВВ последовало 35,7 тысячи человек и почти 5000 транспортных средств: "Майорское" - 8180 человек и 1070 транспортных средств; "Марьинка" - 9155 человек и 1600 транспортных средств; "Новотроицкое" -7210 человек и 1340 транспортных средств; "Гнутово" - 3740 человек и 910 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7485 человек", - говорится в сообщении.

Сегодня утром на КПВВ наблюдались очереди из автомобилей.

На въезд и выезд было такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/50; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 20/25; "Гнутово" - 10/50.

Как сообщал УНН, в поминальные дни упростят пропуск через границу с РФ, Беларусью и Молдовой.