Минулої доби лінію розмежування на Донбасі перетнуло більше 35 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО перетнуло 35,7 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Загалом через КПВВ прослідувало 35,7 тисячі осіб та майже 5 тисяч транспортних засобів: „Майорське“ — 8180 осіб та 1070 транспортних засобів; „Мар’їнка“ — 9155 осіб та 1600 транспортних засобів; „Новотроїцьке“ —7210 осіб та 1340 транспортних засобів; „Гнутове“ — 3740 осіб та 910 транспортних засобів; „Станиця Луганська“ — 7485 осіб”, — сказано у повідомленні.
Сьогодні вранці на КПВВ спостерігались черги із автомобілів.
На в’їзд та виїзд була така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 10/50; “Мар’їнка” — 10/50; “Новотроїцьке” — 20/25; “Гнутове” — 10/50.
Як повідомляв УНН, у поминальні дні спростять пропуск через кордон з РФ, Білоруссю і Молдовою.