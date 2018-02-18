За прошедшие сутки КПВВ пересекли 34,2 тысячи человек - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда линии разграничения пересекли 34,2 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств, со ссылкой на пресс-службу ГПСУ передает УНН.
Так, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли:
"Майорское" - 7949 человек и 956 транспортных средств;
"Марьинка" - 7165 человек и 1290 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6750 человек и 1380 транспортных средств;
"Гнутово" - 3775 человек и 920 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 8566 человек.
Кроме того, вчера в КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда и работники фискальной службы в личных вещах гражданки Украины, которая шла на выход в неконтролируемой территории, обнаружили бижутерию - цепочки, браслеты и серьги, более чем 15 000 гривен. Товар изъят представителями ДФС.
В КПВВ "Золотое" с помощью служебной собаки, в посылке в салоне автомобиля, который двигался без пересечения линии соприкосновения, обнаружено пакет с веществом растительного происхождения. Гражданина, транспортное средство и вещество переданы сотрудникам Попаснянского отдела полиции в Луганской области.
Кроме того, в КПВВ "Станица Луганская" пограничники Лисичанского отряда на вход с неконтролируемой территории обнаружили гражданку Украины с паспортным документом, в котором были подделаны конгревное и мастичной печати на возрастном фото.
В НП Украины направлено уведомление для внесения сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения по признакам ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Человека передали сотрудникам Станично-Луганского отдела полиции.
Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня один военный получил ранения.