Минулої доби КПВВ перетнули 34,2 тисячі осіб - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду лінії розмежування перетнули 34,2 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів, з посиланням на прес-службу ДПСУ передає УНН.
Так, протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули:
“Майорське” — 7949 осіб та 956 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 7165 осіб та 1290 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 6750 осіб та 1380 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3775 осіб та 920 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 8566 осіб.
Крім того, учора в КПВВ “Майорське” прикордонники Краматорського загону та працівники фіскальної служби в особистих речах громадянки України, яка йшла на вихід до неконтрольованої території, виявили біжутерію — ланцюжки, браслети та сережки, на понад 15 тисяч гривень. Товар вилучено представниками ДФС.
У КПВВ “Золоте” за допомогою службового собаки, в посилці в салоні автомобіля, який рухався без перетину лінії зіткнення, виявлено пакунок з речовиною рослинного походження. Громадянина, транспортний засіб та речовину передано співробітникам Попаснянського відділу поліції в Луганській області.
Крім того, в КПВВ “Станиця Луганська” прикордонники Лисичанського загону на вхід з неконтрольованої території виявили громадянку України з паспортним документом, в якому були підроблені конгревна та мастична печатки на віковому фото .
До НП України направлено повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ст.358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). Особу передано співробітникам Станично — Луганського відділу поліції.
Нагадаємо, минулої доби зафіксовано 12 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожого вогню один військовий зазнав поранень.