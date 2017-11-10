За прошедшие сутки в АТО двое украинских военных получили ранения

"В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения и были быстро эвакуированы в медицинские учреждения", - сказал А.Лысенко.

Он добавил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщал УНН, в конце прошлой эпохи обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Противник и дальше продолжал обстрелы позиций украинской армии, одиночно применяя минометы.