За прошедшие сутки в АТО двое украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО ранения получили двое украинских военнослужащих, погибших среди рядов Вооруженных Сил Украины нет. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения и были быстро эвакуированы в медицинские учреждения", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщал УНН, в конце прошлой эпохи обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Противник и дальше продолжал обстрелы позиций украинской армии, одиночно применяя минометы.