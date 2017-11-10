Минулої доби в АТО двоє українських військових зазнали поранень

"Внаслідок бойових дій двоє захисників України зазнали поранень і були швидко евакуйовані до медичних закладів", - сказав А.Лисенко.

Він додав, що їм надається необхідна медична допомога.

Як повідомляв УНН, наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Противник і надалі продовжував обстріли позицій української армії, поодиноко застосовуючи міномети.