За прошедшие сутки боевики девять раз обстреляли позиции сил АТО

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38688 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 93098 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109038 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122099 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142508 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159167 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122639 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138667 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189701 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290897 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186166 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41412 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26019 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26177 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 12952 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186239 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243110 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444752 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398041 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482891 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26246 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26076 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41469 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64206 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70442 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

За прошедшие сутки боевики девять раз обстреляли позиции сил АТО

Киев • УНН

 • 9231 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 9 прицельных обстрелов боевиками позиций украинских военных. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

За прошедшие сутки боевики девять раз обстреляли позиции сил АТО

“В общем, несмотря на достигнутые договоренности о режиме тишины, российско-оккупационные войска хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелы наших опорных пунктов. За прошедшие сутки враг совершил, по уточненным данным, 9 обстрелов наших позиций. Все они были прицельные. Ответного огня военнослужащие Вооруженных Сил Украины не открывали”, — сказал А.Мотузяник.

По его словам, на луганском направлении боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Первый обстрел наших позиций в районе Светлодарска начался в 10:45 и продолжался 2 часа. Противник применил пехотное оружие и БМП, а уже под вечер позиции Вооруженных Сил в этом районе были обстреляны из миномета 82 калибра. По украинским защитникам было выпущено три мины.

Неспокойно было в районе Луганского. Обстрел начался здесь в 11:30 и не утихал почти 5 часов — оккупанты выпустили по позициям сил АТО 4 минометные мины калибра 82 мм, вели огонь из БМП, зенитных установок и стрелкового оружия, включая снайперское.

В дальнейшем, в течение дня, позиции украинских военных в районе Луганского были обстреляны еще трижды, однако минометы враг не применял.

На донецком направлении вчера также не было абсолютно тихо — две вражеские огневые провокации зафиксированы там за прошедшие сутки.

“В районе Авдеевки противник полчаса ”поливал“ наши позиции из крупнокалиберного пулемета, а в районе Лебединского обстрелял опорный пункт Вооруженных Сил Украины из стрелкового оружия. Понимая провокационный характер этих обстрелов, наши военные огонь не применяли”, - отметил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53