Минулої доби бойовики дев'ять разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 9 прицільних обстрілів бойовиками позицій українських військових. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Загалом, попри досягнуті домовленості про режим тиші, російсько-окупаційні війська хоча й зменшили свою активність, але не припинили обстріли наших опорних пунктів. Минулої доби ворог здійснив, за уточненими даними, 9 обстрілів наших позицій. Усі вони були прицільні. Вогню у відповідь військовослужбовці Збройних Сил України не відкривали”, — сказав О.Мотузяник.
За його словами, на луганському напрямку бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Перший обстріл наших позицій в районі Світлодарська розпочався о 10:45 і тривав дві години. Противник застосував піхотну зброю та БМП, а вже надвечір позиції Збройних Сил у цьому районі були обстріляні з міномету 82 калібру. По українських захисниках було випущено три міни.
Неспокійно було в районі Луганського. Обстріл розпочався тут об 11:30 і не вщухав майже 5 годин — окупанти випустили по позиціях сил АТО 4 мінометних міни калібру 82 мм, вели вогонь з БМП, зенітних установок та стрілецької зброї, включаючи снайперську.
У подальшому, протягом дня, позиції українських військових в районі Луганського були обстріляні ще тричі, однак міномети ворог не застосовував.
На донецькому напрямку вчора також не було абсолютно тихо — дві ворожі вогневі провокації зафіксовані там за добу, що минула.
“В районі Авдіївки противник півгодини „поливав“ наші позиції з великокаліберного кулемета, а в районі Лебединського обстріляв опорний пункт Збройних Сил України із стрілецької зброї. Розуміючи провокаційний характер цих обстрілів, наші військові вогонь у відповідь не застосовували”, — зазначив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок обстрілів бойовиків один український військовий загинув, ще одного було поранено.