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15 марта, 19:03 • 116224 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169803 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139927 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132229 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113871 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106071 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101883 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136454 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127897 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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За прошедшие сутки боевики 51 раз обстреляли позиции сил АТО

За прошедшие сутки боевики 51 раз обстреляли позиции сил АТО

Киев • УНН

 • 11434 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения АТО было неспокойно. Продолжая нарушать Минские соглашения, российские оккупационные войска для обстрелов позиции ВС Украины использовали запрещенное оружие, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Всего зафиксирован 51 случай открытия огня, по 24 на Донецком и Мариупольском и 3 на Луганском направлениях.

На Донецком направлении опорные пункты около Песков, Березовой, Луганского и Троицкого враг обстреливал из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем, а под минометным огнем оказались укрепления неподалеку Авдеевки, Невельского, Опытного, Новгородского и Зайцево. Вблизи Майорска враг вел огонь из БМП, а по защитникам шахты Путиловская (Бутовка) - с тяжелых минометов.

На Мариупольском направлении российские оккупанты обстреливали позиции сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов около Гнутово, Талаковки и Старогнатовки, а вблизи Новотроицкого и дважды неподалеку Лебединского со 122 мм самоходных артустановок.

Также, под огонь с 82 и 120-мм минометов попали опорные пункты в районе Широкино и Красногоровки. У Марьинки активно действовали вражеские снайперы.

На Луганщине противник обстреливал позиции вблизи Новозвановки из минометов, а из стрелкового оружия и автоматических гранатометов вел неприцельный огонь неподалеку Крымского и КПВВ Золотое.

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