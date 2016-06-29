За прошедшие сутки боевики 51 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения АТО было неспокойно. Продолжая нарушать Минские соглашения, российские оккупационные войска для обстрелов позиции ВС Украины использовали запрещенное оружие, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Всего зафиксирован 51 случай открытия огня, по 24 на Донецком и Мариупольском и 3 на Луганском направлениях.
На Донецком направлении опорные пункты около Песков, Березовой, Луганского и Троицкого враг обстреливал из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем, а под минометным огнем оказались укрепления неподалеку Авдеевки, Невельского, Опытного, Новгородского и Зайцево. Вблизи Майорска враг вел огонь из БМП, а по защитникам шахты Путиловская (Бутовка) - с тяжелых минометов.
На Мариупольском направлении российские оккупанты обстреливали позиции сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов около Гнутово, Талаковки и Старогнатовки, а вблизи Новотроицкого и дважды неподалеку Лебединского со 122 мм самоходных артустановок.
Также, под огонь с 82 и 120-мм минометов попали опорные пункты в районе Широкино и Красногоровки. У Марьинки активно действовали вражеские снайперы.
На Луганщине противник обстреливал позиции вблизи Новозвановки из минометов, а из стрелкового оружия и автоматических гранатометов вел неприцельный огонь неподалеку Крымского и КПВВ Золотое.