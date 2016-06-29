Минулої доби бойовики 51 раз обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення АТО було не спокійно. Продовжуючи порушувати мінські угоди, російські окупаційні війська для обстрілів позиції ЗС України, використовували заборонену зброю, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Всього зафіксовано 51 випадок відкриття вогню, по 24 на Донецькому та Маріупольському та 3 на Луганському напрямках.
На Донецькому напрямку опорні пункти поруч Пісків, Березового, Луганського та Троїцького ворог обстрілював з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем, а під мінометним вогнем опинились укріплення неподалік Авдіївки, Невельського, Опитного, Новгородського та Зайцевого. Поблизу Майорська ворог вів вогонь з БМП, а по захисниках шахти Путилівська (Бутівка) — з важких мінометів.
На Маріупольському напрямку російські окупанти обстрілювали позиції сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів поруч Гнутового, Талаківки та Старогнатівки, а поблизу Новотроїцького та двічі неподалік Лебединського зі 122 мм самохідних артустановок.
Також, під вогонь з 82 та 120 мм мінометів потрапили опорні пункти в районі Широкиного та Красногорівки. Поруч Мар’їнки активно діяли ворожі снайпери.
На Луганщині супротивник обстрілював позиції поблизу Новозванівки з мінометів, а зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів вів неприцільний вогонь неподалік Кримського та КПВВ Золоте.