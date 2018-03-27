За прошедшие сутки боевики 47 раз нарушали режим тишины в зоне АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

“В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики неоднократно обстреливали защитников Авдеевки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим опорных пунктах в Водяное. Также агрессор применил гранатометы — в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополь, Песков и Верхнеторецком, а стрелковое оружие — вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковка и Гнутово. На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. С БМП и пулеметов противник обстрелял наши укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия — вблизи Станицы Луганской”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.