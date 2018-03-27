Минулої доби бойовики 47 разів порушували режим тиші у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 47 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один жоден військовослужбовець ЗСУ не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” продовжують обстрілювати позиції сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.
“Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та гранатометів різних типів бойовики неодноразово обстрілювали захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших опорних пунктах у Водяному. Також агресор застосував гранатомети — в районі Шахти Бутівка та Кам’янки, великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків та Верхньоторецького, а стрілецьку зброю — поблизу Мар’їнки, Авдіївки, Широкиного, Талаківки та Гнутового. На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили захисники Луганського і Троїцького. З БМП та кулеметів противник обстріляв наші укріплення під Новгородським, а з стрілецької зброї — поблизу Станиці Луганської”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.