Прошлогодний финалист НБА одержал 15-ю победу в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Во встрече регулярного чемпионата НБА на паркете "Мэдисон Сквер Гарден" встретились аутсайдеры соревнований "Нью-Йорк Никс" и "Кливленд Кавальерс", передает корреспондент УНН.
Почти весь поединок счет на табло держал интригу, но заключительная четверть была очень удачной для гостей из Кливленда, которые выиграли игровой отрезок 40:21 и праздновали итоговый выигрыш 125:118.
Лучшими в составе победителей оказались Кевин Лав - 26 очков, Коллин Секстон и Джордан Кларксон набрали по 22 балла. За "Никс" 22-х отметился Деннис Смит-джуниор.
Стоит отметить, что в другом матче "Юта Джаз" в гостях нанесла поражение "Денвер Наггетс" - 111:104, а лидер Запада "Голден Стэйт" проиграл "Орландо" - 103:96.
Добавим, "Кливленд" с 15 выигрышами при 47 поражениях идут 14-ми на Востоке, а "Никс" имеют 13 побед и 49 проигрышей - последнее 15 место на Востоке.