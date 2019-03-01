Минулорічний фіналіст НБА здобув 15-ту перемогу в сезоні

Майже весь поєдинок рахунок на табло тримав інтригу, але заключна чверть була напрочуд вдалою для гостей з Клівленда, які виграли ігровий відрізок 40:21 та святкували підсумковий виграш 125:118.

Кращими у складі переможців виявилися Кевін Лав – 26 очок, Коллін Секстон та Джордан Кларксон набрали по 22 бали. За "Нікс" 22-ма відзначився Денніс Сміт-джуніор.

Варто відзначити, що в іншому матчі "Юта Джаз" у гостях завдала поразки "Денвер Наггетс" – 111:104, а лідер Заходу "Голден Стейт" програв "Орландо" - 103:96.

Додамо, "Клівленд" з 15 виграшами при 47 поразках йдуть 14-ми на Сході, а "Нікс" мають 13 звитяг і 49 програшів – останнє 15 місце на Сході.