В прошлом году мобильными пунктами обогрева воспользовались всего шесть человек в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В прошлом году в Кропивницком всего шесть человек воспользовались организованными мобильными пунктами обогрева. Об этом во время пресс-конференции в горсовете сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сергей Коваленко, передает корреспондент УНН.
По словам чиновника, несколько лет назад был случай, когда услугами одного из пунктов воспользовалось лицо с открытой формой туберкулеза, в результате чего заразились три человека из числа обслуживающего персонала. Сейчас временное пребывание граждан в палатках возможно после медицинского обследования.
"На вопросе медицинского обследования мы начали акцентировать внимание после случая инфицирования персонала пункта обогрева. После этих событий и других, например, - приходит человек, чешется, краснуха на лице, то есть, когда возможно инфицирование других людей. В том году мы всем посетителям предлагали пройти добровольное обследование для локального и стационарного лечения. Потому что есть кашель хронический, бронхиты хронические, воспаление легких на начальном и среднем уровнях. Если врач скорой приехал и осмотрел, если есть какое-то подозрение - обязательно его на стационарное обследование повезут. Приехала скорая, его осмотрели, а у человека хрипы, то ему рекомендуют пройти углубленное медицинское обследование и пролечиться. А вообще, в каждом случае - индивидуальный подход к человеку", - добавил С.Коваленко.
Напомним, как сообщал УНН, пятнадцать стационарных пунктов обогрева обустроят в Кропивницком.