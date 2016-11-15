Минулоріч мобільними пунктами обігріву скористалися всього шестеро людей у Кропивницькому

За словами чиновника, декілька років тому був випадок, коли послугами одного з пунктів скористалася особа з відкритою формою туберкульозу, в результаті чого інфікувалися три людини з числа обслуговуючого персоналу. Наразі тимчасове перебування громадян в наметах можливе після медичного обстеження.

“На питанні медичного обстеження ми почали акцентувати увагу після випадку інфікування персоналу пункту обігріву. Після цих подій і інших, приміром, — приходить людина чешеться, краснуха на обличчі, тобто, коли можливе інфікування інших людей. В тому році ми всім відвідувачам пропонували пройти добровільне обстеження для локального і стаціонарного лікування. Бо є кашель хронічний, бронхіти хронічні, запалення легень на початковому і середньому рівнях. Якщо лікар швидкої приїхав і оглянув, якщо є якась підозра — обов’язково його на стаціонарне обстеження повезуть. Приїхала швидка, його оглянули, а в людини хрипи, то їй рекомендують пройти поглиблене медичне обстеження і пролікуватися. А взагалі, у кожному випадку — індивідуальний підхід до людини”, — додав О.Коваленко.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, п'ятнадцять стаціонарних пунктів обігріву облаштують у Кропивницькому.