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Минулоріч мобільними пунктами обігріву скористалися всього шестеро людей у Кропивницькому

Минулоріч мобільними пунктами обігріву скористалися всього шестеро людей у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 7686 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Минулоріч у Кропивницькому всього шестеро осіб скористалися організованими мобільними пунктами обігріву. Про це під час прес-конференції в міськраді поінформував начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Коваленко, передає кореспондент УНН.

За словами чиновника, декілька років тому був випадок, коли послугами одного з пунктів скористалася особа з відкритою формою туберкульозу, в результаті чого інфікувалися три людини з числа обслуговуючого персоналу. Наразі тимчасове перебування громадян в наметах можливе після медичного обстеження.

“На питанні медичного обстеження ми почали акцентувати увагу після випадку інфікування персоналу пункту обігріву. Після цих подій і інших, приміром, — приходить людина чешеться, краснуха на обличчі, тобто, коли можливе інфікування інших людей. В тому році ми всім відвідувачам пропонували пройти добровільне обстеження для локального і стаціонарного лікування. Бо є кашель хронічний, бронхіти хронічні, запалення легень на початковому і середньому рівнях. Якщо лікар швидкої приїхав і оглянув, якщо є якась підозра — обов’язково його на стаціонарне обстеження повезуть. Приїхала швидка, його оглянули, а в людини хрипи, то їй рекомендують пройти поглиблене медичне обстеження і пролікуватися. А взагалі, у кожному випадку — індивідуальний підхід до людини”, — додав О.Коваленко.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, п'ятнадцять стаціонарних пунктів обігріву облаштують у Кропивницькому.

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