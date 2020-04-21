На прошлой неделе в Киеве на грипп и ОРВИ заболело около 5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В столице на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболело 4951 человек, что ниже базовой линии заболеваемости 78,2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба КГГА.
"В столице за 16-ю неделю 2020 года зарегистрирован 4951 больной гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 78,2%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 167,8", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 18,9% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 1963 (снижение на 18,6%), взрослых - 2988 (снижение на 19,1%).
В структуре заболеваемости дети составляют 39,6%, а на предыдущей неделе - 39,5%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 24% - зарегистрировано 798 случаев.
Отмечается, что в медицинские учреждения за 16-ю неделю госпитализированы 19 человек, из них 12 - дети.
Напомним, что с начала карантинных мероприятий в столице, с 13 марта, гриппом и ОРВИ заболели 51,6 тысячи человек. Летальных случаев не зафиксировано.