Минулого тижня у Києві на грип та ГРВІ захворіло близько 5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У столиці минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло 4 951 людина, що нижче базової лінії захворюваності на 78,2%. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"У столиці за 16-й тиждень 2020 року зареєстрований 4 951 хворий на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 78,2%. Наразі показник захворюваності становить 167,8", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 18,9% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1 963 (зниження на 18,6%), дорослих – 2 988 (зниження на 19,1%).
У структурі захворюваності діти становлять 39,6%, а на попередньому тижні – 39,5%. Серед школярів захворюваність знизилась на 24% – зареєстровано 798 випадків.
Зазначається, що до медичних закладів за 16-й тиждень госпіталізовано 19 осіб, із них 12 – діти.
Нагадаємо, що з початку карантинних заходів у столиці, з 13 березня, на грип та ГРВІ захворіли 51,6 тисячі людей. Летальних випадків не зафіксовано.