З початку карантину в столиці на грип та ГРВІ захворіло понад 51 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. З початку карантинних заходів у столиці, з 13 березня, на грип та ГРВІ захворіли 51,6 тисячі людей. Летальних випадків не зафіксовано. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Захворюваність на грип та ГРВІ набагато вища за коронавірус. Наприклад, за період карантину, з 13 березня, на ГРВІ та грип у столиці захворіли майже 51,5 тис. осіб. Але, на щастя, летальних випадків від грипу та ГРВІ з березня місяця у місті не було", - сказав Кличко.
Також він додав, що щеплення від грипу з кінця минулого року зробили майже 52 тисячі киян.
Нагадаємо, за тиждень в Україні на грип на ГРВІ захворіло 75 403 людини, з них 39% - діти.